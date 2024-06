Barkli govorio o "suludom" Đokovićevom poduhvatu

Srpski teniser Novak Đoković oporavlja se nakon operacije zbog povrede meniskusa. Teniskog novinara Skota Barklija ni Đokovićeva nezgoda nije spriječila da prokomentariše "suludi" plan Srbina.

Trenutno treći teniser svijeta povredio se na Rolan Garosu, sa kog je morao da odustane i brzo nakon povrede Đoković je imao intervenciju u Parizu.

Oporavak od ovakve povrede kakvu je doživio Novak ne bi trebalo da traje dugo, ali je Vimbldon, koji kreće već 1. jula svakako pod velikim znakom pitanja, pa je veliko pitanje da li će igrati na londonskom grend slemu.

Glavni fokus Đokovića biće na Olimpijskim igrama u Parizu, koje su na programu od 26. jula, upravo na terenima Rolan Garosa.

Srbin je tamo najavio pohod na olimpijsko zlato.

"I dalje mislim da je apsolutno suludo - ako Novak Đoković osvoji zlatnu medalju na Olimpijskim igrama ove godine, on će osvojiti svaku tenisku titulu koja se može osvojiti na ATP Turu. Ludost, veličina, najveći na svijetu", napisao je teniski novinar Skot Barkli, prenosi "b92".

Still think it's absolutely insane that if Novak Djokovic wins a gold medal at the Olympics this year, he will have won EVERY SINGLE KIND OF TENNIS TITLE THERE IS TO WIN ON THE ATP TOUR! Madness. Greatness. GOATness. pic.twitter.com/O4CKA0KCGl