Beker: Ako gledamo brojke, Federer je najuspješniji teniser

Boris Beker, bivši legendarni njemački teniser, smatra da igrače ne treba uvijek upoređivati kroz brojeve - pobjede i trofeje.

Šestostruki Grend slem šampion ističe da ukoliko bismo tenisere posmatrali na taj način, Švajcarac Rodžer Federer bi bio proglašen za najuspješnijeg.

"Ako gledate brojeve, Rodžer Federer je najuspješniji igrač. Ali igrače ne možete da uvijek upoređujete kroz brojeve. Ako pitate za najboljeg svih vremena, teško je reći, jer je tenis i 70-ih, 80-ih, 90-ih različit, tako da ne možete uvijek da uporedite brojeve sa tim koliko neko jeste ili je bio dobar igrač", rekao je Beker za indijske medije.

Beker je u trenerskoj karijeri radio, između ostalih, i sa Novakom Đokovićem, sa kojim je prekinuo saradnju 2016. godine.

"Novak je veliki profesionalac. On veoma vodi računa o tome kako vodi svoj život, šta jede... Veliku pažnju posvećuje jogi zbog koncetracije. To je važno za njega. Fizički je jedinstven, ali sve to se ne događa preko noći. Morate da radite na tome. Ono što me fascinira je da je on i dalje veoma gladan trofeja. Toliko je toga osvojio, ali i dalje želi još", dodao je Beker.

Beker ističe da mlađa generacija može da nadmaši rezultate "velike trojke".

"Želimo da mlađa generacija počne da osvaja najveće turnire, ali to je proces. Dominik Tim je naterao Đokovića da igra pet setova u Australiji. Ima tu još nekoliko talentovanih igrača, međutim, velika trojka je i dalje dobra. Lako je sakriti se iza Federera, Nadala i Đokovića, zato što su oni toliko dobri da vas niko neće kritikovati kad izgubite od njih. Ponekad mlađi igrači to uzimaju kao izgovor", zaključio je Beker.

(b92)