Beker: Nadam se da će na Novaka od sada gledati drugačije

Boris Beker, bivši broj jedan svjetskog tenisa, smatra da Novak Đoković ima nejednak tretman u odnosu na najveće rivale.

Naravno, u pitanju su Rodžer Federer i Rafael Nadal, koji takođe imaju po 20 grend slem titula.

Nijemac je u razgovoru za njemački Eurosport prvo bio iznenađen Novakovim suzama u finalu US Opena.

"Nisam nikada vidio Novaka kako plače na terenu. Mora da je stigao do samih granica u smislu emocija. Uz sva ta očekivanja, svaki dan poslije Vimbldona su ga pitali da li će osvojiti kalendarski grend slem. Njegov govor po završetku finala bio je odličan. Suznih očiju je objasnio Njujorčanima, 'danas je najljepši dan mog života, jer konačno osjećam da sam poštovan i voljen'. I to na dan kada nije uspio da iskoristi nešto što je prilika koja se javlja možda jednom u životu, da osvoji sva četiri slema u godini."

Beker je svjestan kakva je to bila prilika za svjetskog broja jedan.

"Nevjerovatna situacija, lud trenutak u vremenu. Ime pobjednika je Danil Medvedev, a ne Novak Đoković, sve što je bilo ispisano prije toga, nije se desilo. No da se vratim Novaku, bile tu to otvorene, iskrene i sjajne riječi u veoma teškom trenutku. Novaka znam privatno i profesionalno i mogu samo da kažem da je divan momak. Takmičar koji ponekad sebi dozvoli da se loše ponaša na terenu, ali ko to ne radi? Publika, uključujući i medije, moraju da se naviknu na činjenicu da imamo ne dvije, nego tri legende, koji imaju velike kvalitete kao ličnosti i igrači. Nadam se da će te dvije nedjelje u Njujorku, finale, govor poslije toga i reakcija Njujorka učiniti da ga svi konačno gledaju u drugačijem svjetlu. On je javno stao u odbranu Stefanosa Cicipasa oko tih toalet pauza, poslije polufinala sa Zverevim; on često staje u odbranu igrača. To se često gura pod tepih i niko to ne prihvata na pravi način. Ima i druga strana njega, vrlo simpatična. Nadam se zbog njega i njegove porodice da će ubuduće imati korektniji tretman nego do sada", kaže Boris.

On je rekao i da vjeruje da u Novakovim planovima nije bio Tokio.

"Da budem iskren, ne znam da li je na svojoj listi uopšte imao taj Zlatni slem. Mislim da je poslije Pariza mislio o kalendarskom slemu. Mislim da u početku nije mislio da ide u Tokio, kako bi nastavio s normalnim slijedom priprema pred US Open. Sa ove tačke sada, mislim da je to bilo pomalo previše. On je ponosni Srbin i naravno da je morao da predstavlja svoju zemlju, bez dileme. Ipak, i on je ljudsko biće. Ne može uvijek da pobjeđuje, nosi pritisak i bude spreman. Mislim da se tamo iscrpio, možda je to bilo previše. Možda je trebalo da uzme dužu pauzu poslije Vimbldona, tri ili četiri nedjelje kao što uvijek čini. Stres putovanja, olimpijsko selo, ceremonija otvaranja, sve je to lijepo, ali i izuzetno iscrpljujuće. I tu je bilo pitanje Zlatnog slema. Mnogo toga nije išlo u pravom smjeru i vidjeli ste rezultat u finalu", zaključio je Beker.

