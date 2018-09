Beker: Neću opet biti Novakov trener, Nadal je favorit za USO

Bivši njemački teniser Boris Beker proglasio je Rafaela Nadala glavnim favoritom za osvajanje US opena.

Beker u posljednje vrijeme dosta komentariše tenis, a jedno vrijeme poslije završetka karijere proveo je kao trener Novaka Đokovića.

Ipak, uprkos sjajnim igrama svog bivšeg štićenika, Beker vjeruje da srpski teniser ipak neće osvojiti posljednji Grend slem sezone.

"Nadal je glavni favorit, s obzirom da cijele sezone igra nevjerovatno i da je broj jedan. Osvojio je titulu u Torontu i dobro igra. Poslije njega je Novak, a onda Federer, koga mnogo vole u Njujorku. Ipak, vidjećemo kako će izdržati ovako veliki turnir", rekao je Beker za "El Pais".

Borisa ne čudi to što se Novak vratio na "veliku pozornicu" i što ponovo igra skoro pa kao u najboljim danima.

"Kada ste jednom šampion, bićete to uvijek. On ima šampionski mentalitet. Bilo mu je potrebno vrijeme, kao i mečevi, ali sam srećan što iza sebe ima svoj stari tim, jer će mu to dati samopouzdanje. Novak je šampion, tako da je to za mene bilo samo pitanje vremena", izjavio je Beker.

Nijemac nije sakrio to da su on i Đoković i dalje u odličnim odnosima, ali je kategorički odbio mogućnost da se vrati kao trener Novaka Đokovića.

"Ne, ja sam sa treniranjem završio, ali mi smo i dalje bliski. Prijatelji smo i pričamo o tenisu. Kada sam na turniru on me uvijek nešto pita, ali sada je u dobrim rukama. Ima 31 godinu i zna šta mu je potrebno, kao i ljudi oko njega. Nas dvojica imamo različite stilove igre, ali isti mentalitet – uvijek igramo da pobijedimo", zaključio je Boris Beker.