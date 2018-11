Beker: Nedostaje mi rad s Đokovićem

Boris Beker, bivši trener Novaka Đokovića, priznao je da je uživao u saradnji sa prvim teniserom svijeta i da mu nedostaje taj period.

Beker i Novak su sarađivali gotovo tri godine tokom kojih je Đoković osvojio šest Gren slem titula. Rastali su se u decembru 2016. godine.

Nijemac je u "The One Show" programu na BBC-u pričao o tom vremenu sa dosta emocija kao i o razlozima koji su doveli do prekida saradnje.

"Bio je to prelijep period, tri godine zajedničkog rada. Nedostaje mi to vrijeme, ali sve ima svoj kraj. Novak je imao problema sa povredom, operaciju, a bio je pomalo i prezasićen tenisom. Nije više bilo potrebe za mnom u timu", rekao je Beker.

Prije šest mjeseci Đoković je obnovio saradnju sa Marjanom Vajdom, vratio je i kondicionog trenera Gebharda Fila-Griča i to je dalo rezultate. Sa 22 pozicije sredinom juna, dospio je ovog ponedjeljka na prvo mjesto ATP liste.

"Ostali smo bliski, često se čujemo i mogu da kažem da sam srećan zbog njegovog povratka. Na početku godine nije izgledao sjajno. Bio je van top 20, povrijeđen i kao da je izgubio tu šampionsku autu. Na Vimbldonu je sve profunkcionisalo, osvojio je turnir i tako je sve krenulo", podsjetio je trostruki šampion Vimbldona i nekadašnji broj jedan.

Novaka uskoro očekuje nastup na ATP tur finalu u Londonu i Beker smatra da je njegova grupa u kojoj su i Aleksander Zverev, Marin Čilić i Džon Izner teža od one u kojoj su Rodžer Federer, kevin Anderson, Dominik Tim i Kei Nišikori.

"Po meni, Novakova grupa je teža. Zverev, Čilić i Izner, tu neće biti nimalo jednostavno. U drugoj grupi ima dobrih servera, Anderson na primjer, koji voli uslove u dvorani. I Federer ima ubitačan servis", poručio je Beker.

