Beker: Nole me nije poslušao

Boris Beker, bivši trener Novaka Đokovića, otkrio je u svom dokumentarcu "Boris Beker - igrač" zbog čega se razišao s njim.

"Posljednji savjet koji sam mu dao je da mora da bude sopstveni izvor svjetlosti. Ne treba mu niko drugi. Nije me poslušao. Sada neki drugi ljudi dobijaju te zrake sunca, neki koji ih nikada do sada nisu dobijali. Meni ne treba svjetlost. Ja imam sopstvene izvore svjetlosti, ne treba mi njegova svjetlost. Ako dam savjet Đokoviću, onda je to iz srca i dobre namjere. Ako radim s njim, onda želim da radim punim intenzitetom, sa punim povjerenjem, ne polovično", rekao je Nijemac i dodao da je sada tenis drugačiji nego u njegovo vrijeme.