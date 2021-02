Beker: Novak je kao ulični borac

Boris Beker, nekada prvi teniser svijeta, smatra da je Novak Đoković i ove godine prvi favorit za trofej na Australijan openu.

Turnir počinje u ponedjeljak 8. februara i Đoković brani trofej koji je osvajao u posljednje dvije godine u Melburn parku.

Kreće u pohod na devetu australijsku titulu, ali žrijeb za broja jedan nije nimalo jednostavan. I pored toga, Boris Beker smatra da je Novak jako dobro spreman za sva iskušenja.

Nijemac se dotakao i kritika koje je šampion Australijan opena nezasluženo dobio pošto je poslao spisak sugestija organizatorima turnira, kako bi se u to vrijeme pomoglo teniserima koji su bili u strogom karantinu.

"Nije prvi put da se Novak suočio sa takvom situacijom. Morate da stanete na njegovu stranu, jer on nije uvijek bio korektno tretiran od strane medija. Ipak, zna kako da se nosi sa tim. U vrijeme kad smo bili zajedno, vidio sam u njemu duh uličnog borca koji se ne plaši ničega, čovjeka koji se ne plaši suprotstavljanja. On je najbolji u svojoj klasi i takođe osjeća da ima odgovornost za druge igrače. To ga čini još jačim, jer kroz sve to prolazi godinama. Australijan open je osvajao osam puta i prvi je favorit turnira. Svi jako dobro znaju šta znači igrati protiv Đokovića u Melburnu", kaže Beker.

Nijemac kaže da osim Novaka, još nekoliko igrača može ozbiljno da računa na uspjeh u Melburnu.

"Ljudi ponekad zaboravljaju da Rafael Nadal ima 20 Gren slem titula i da igra, da tako kažem, protiv teniske istorije. I njega ubrajam u favorite. Posebno Dominika Tima koji je imao fantastičnu 2020 i koji je u top tri na svijetu. Osvojio je US Open i jedva je izgubio od Đokovića u Melburnu prošle godine. Vidim Tima tu na vrhu", dodao je Boris.

Kako god bilo, teniser iz Lajmena smatra da učesnici turnira imaju specifičan zadatak, a to je da nadomjeste manjak odigranih mečeva.

"Svi imaju taj problem, nemaju dovoljno mečeva. Svi kreću od nule i to je velika nepoznanica. Čak se i favoriti plaše prve runde, i favoriti moraju da traže igru tokom prve nedjelje. Čak ni Novak Đoković nije neko ko igra vrhunski tenis tek tako. Zbog tog nedostatka za pripreme, Australijan open je otvoreniji nego što je bio ikada prije", smatra trostruki šampion Vimbldona.

Borisa neće biti ovog februara u Melburnu, kaže da će mu sve to nedostajati, ali će sve pažljivo pratiti.

"Meni je januar uvijek jasno naznačen u kalendaru za Australiju. Volim tu zemlju, ljude, turnir. To je najljepši, najrelaksiraniji Gren slem za mene. Problem je što su drugačije vremenske zone, pa se s tim nosim nekako racionalno. U studiju Eurosporta svi smo veoma uzbuđeni zbog početka turnira. Ovo je i ogromno dostugnuće, spolja sve to djeluje lakše nego što jeste, ali imamo dobro koordiniran tim", zaključio je Beker.

(B92)