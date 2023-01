Beker: Novak je na vrhuncu, ali mu ističe vrijeme

Boris Beker je oduševljen zbog trijumfa Novaka Đokovića na Australijan openu.

Njih dvojica su nekada radili zajedno sa velikim uspjehom i zajedno stigli do šest grend slem titula.

Nijemac je za Eurosport, u emisiji "Žuta loptica" pričao u najnovijem uspjehu srpskog tenisera.

"Novak ima 35 godina i svjestan je da sa 40 neće moći da igra na ovom nivou. Mislim da ga čeka paklena vožnja poslije Australijan opena. Imaće sasvim drugačiji vid tereta i drugačiju ulogu u Parizu i na Vimbldonu. Uspjeh je njegov životni san, želi da postane najuspješniji igrač u istoriji. Čak je i kao dijete govorio, 'biću najbolji'. I bio je u pravu. Sada je na vrhuncu", kaže Beker, a prenosi B92.

Iako su Novak i Rafa ti koji se bore za najveći broj slemova u karijeri, Beker kaže da će legat Rodžera Federera ostati netaknut.

"Možda će biti sportski ambasador, ne samo teniski ambasador. Svijet tako nešto još nije vidio. Možete da uzmete za primjer fudbalere i košarkaše, kao i atletičare. Ipak, Rodžer Federer je sve, i još je odrastao u neutralnoj Švajcarskoj. Sa Rodžerom je sve savršeno, skoro je predobro da bi bilo istina. To se više neće desiti u tenisu i zato je tenis postao globalan sport. Srećno momcima koji žele da ih prestignu", dodao je Beker.

Upozorava da je Đokoviću i Nadalu ostalo malo vremena u toj trci za titulama i rekordima.

"Gledamo smjenu generacija u ovom trenutku. Federer je otišao, Rafa Nadal je korak do toga. Igraće u Parizu, poslije toga sve je pod upitnikom. Novak Đoković će definitivno odigrati sezonu, ali ako stigne do 23. slema i napuni 36 godina, samo je pitanje vremena. Smjena generacija se dešava sada. To je paklena prepreka. Jedna je osvojiti grend slem, druga je predstavljati sport. Sa Federerom, Nadalom i Đokovićem imamo tri idola koji su privukli ne samo teniske navijače, već sve. To je uvaj sport učinilo globalnijim i bogatijim. Otuda je ovoliko nagrada i investiranja sponzora. I sve to predstavlja izazov za momke, ne samo pobijediti, već predstavljati nešto, a to je već sasvim druga konstrukcija", zaključio je Beker, koji je i poruku Rafaela Nadala na Novakovu titulu nazvao "sjajnim činom".