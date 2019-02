Beker: Novak je pobijedio Rafu njegovim oružjem

Boris Beker, bivši broj jedan svjetskog tenisa i nekadašnji trener Novaka Đokovića, smatra da je Novak Đoković potvrdio da je neprikosnoven u Melburnu.

Srpski teniser je osvojio rekordnu, sedmu titulu na Australijan Openu čime je prestigao slavnog Roja Emersona, koji sa Rodžerom Federerom ima po šest trofeja.

Beker je u kolumni za indijski "Tajms" poručio da su mnogi očekivali žestok obračun u finalu između Novaka i Nadala, ali da je Srbin pokazao visoku klasu.

"Bila su velika očekivanja od ovof finala. Mnogi su vjerovali da će biti kao 2012. kada su odigrali vjerovatno najbolji meč u istoriji turnira koji je trajao pet sati i 53 minuta i koji je Novak dobio. Protekle nedjelje Đoković je igrao na najvišem nivou. Ne smijemo zaboraviti da je on sedmostruki šampion ovdeij. Ispisao je istoriju, postao prvi igrač sa sedam trofeja u Melburnu. I uz to, dobio je Rafu na osam uzastopnih mečeva na travi i tvrdim podlogama", piše Beker.

On je dalje otkrio kako je Đoković stigao do još jedne velike pobjede nad Špancem.

"Od Rafe je izgubio u polufinalu Rima, ali to je na šljaci. Novak ima igru koja mu odgovara na ovim podlogama protiv Nadala. Rafa je počeo meč nervozno i neodlučno, imao je par slabih gemova na početku. Kad je dao tu prednost Novaku, nije bilo povratka nazad. Novak je stajao blizu osnovne linije, pogađao je bekhend kao rijetko kada. Nadalu nije dozvolio da igra. Rafa voli duge razmjene, da šeta protivnika, ali to je Novak uradio njemu. Šetao je Nadala, kontrolisao tempo, osnovnu liniju i stigao je do pobjede", zaključio je Beker.

Inače, Đoković je najavio da će mu prvi naredni turnir biti najvjerovatnije početkom marta u Indijan Velsu.