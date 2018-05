Beker: Novak opet sarađuje sa pravim ljudima

Boris Bekekr, bivši trener Novaka Đokovića, pričao je o povratku srpskog tenisera u sam vrh, kao i o njegovoj povredi.

"Mislim da se skroz oporavio. Bio je povrijeđen dosta dugo, nije igrao šest ili sedam mjeseci, a za povratak poslije povrede je potrebno vrijeme, da se vrati vjera u lakat i povrati forma", rekao je Beker.

Novak je sa Bekerom osvojio dva Australijan opena, Vimbldona i završna turnira, kao i po jedan US Open i Rolan Garos.

"Mislim da on opet sarađuje sa pravim ljudima, njegov stari trener Vajda se vratio, a ja Novaka lično volim. On mi je blizak prijatelj i želim mu sve najbolje. Ako zadrži disciplinu i smirenost, on može skroz da se vrati", rekao je Nijemac.

Njemačka konačno ima tenisera vrijednog najvećih dostignuća u Aleksandru Zverevu, koji je poslije dva uzastopno osvojena turnira (Minhen, Madrid), tijesno izgubio od Rafe Nadala poslije tri seta u finalu Rima.

"Veoma sam srećan što Njemačka ima Sašu (Zvereva)", zaključio je Beker.

