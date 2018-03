Beker: Novakova pauza je posljedica 'godina zlostavljanja'

Bivši trener Novak Đokovića Boris Beker tvrdi da lakat nije jedini problem srpskog tenisera, iako ga je ta povreda najviše namučila.

Nole je na kraju morao da pribjegne operaciji koju je dugo izbjegavao, ali drugog rješenja nije bilo. Izgleda da oporavak lakta ide po planu jer je nekadašnji broj jedan već počeo da trenira, a najavljuje se i njegovo učešće na Indijan Velsu. Međutim, više od decenije "zlostavljanja" tijela na terenima, kako se Beker izrazio, ostavilo je traga na ostale vitalne funkcije.

"Teniser nikada nema samo jednu povredu. Kada igrate Gren slem turnir, imate sedam mečeva za dvije nedjelje, a vjerujte, tada vas boli mnogo toga, a ne samo lakat. Stane samo onda kada je bol nepodnošljiv i kada je to zaista ozbiljan problem, kao što je to bio slučaj s Novakom. Ali to je samo jedan dio cijele priče", rekao je Beker i dodao:

"Da vas neko pusti u svlačionicu prve nedjelje Gren slema, iznenadili biste koliko tenisera ima bandažirane zglobove i koliko njih razgovara s trenerima ko je zapravo potpuno spreman i ko može da izdrži".

Đoković nije jedini top igrač koji je pauzirao 2017. godine, pa su kritike na račun teniske organizacije i kalendara sve učestalije i jače.

"Tenis je fizički veoma naporna igra. Tačka. I ne možete da izrazite dovoljno poštovanje prema momcima koji tokom sezone odigraju 75 ili 80 jakih mečeva. U ostalim sportovima tako nešto nije moguće. Rodžer i Rafa su uradili to, Serena i Gabrine takođe. Naporan je to sport i česte povrede su njegov sastavni dio. Prošle godine, Đoković i Marej su se povukli gotovo u isto vrijeme, a sve je to posljedica godina zlostavljanja na terenu", zaključio je Nijemac.

(Kurir.rs)