Beker: Rafa je broj jedan favorit na Rolan Garosu

Bivši trener Novaka Đokovića, Nijemac Boris Beker, rekao je da njegov bivši učenik ima odlične izglede za uspjeh na pariskoj šljaci.

Beker, koji je takođe jedan od komentarora za "Eurosport", i dalje smatra da je Rafael Nadal zbog svega što je uradio do sada u Parizu, favorit broj jedan.

Ipak, trostruki osvajač Vimbldona kaže da Đoković nije daleko iza.

"Nikada ne smijete da potcjenjujete čovjeka koji je 11 puta osvajao titulu, kao što je to uradio Nadal. Spreman je, ima veliki motiv i sposobnost, uradio je to mnogo puta ovde. On će uvijek biti favorit u Parizu. Ipak, ne mislim da je Novak daleko iza njega", rekao je Beker za "Eurosport".

Beker je potom pričao o izgledima Đokovića da ponovi uspjeh iz 2016.

"Novak je u formi, gledao sam njegov meč prvog kola, bio sam impresioniran. Mnogi teniseri tokom prve nedjelje traže formu, ali Novak je već u njoj. Pitanje je samo koliko može da je podigne", kaže Boris.

Na kraju, prognozirao je finale.

"Na papiru, djeluje da su Rafa i Novak blizu trofeja. Po meni, finale Nadal - Đoković je nešto na šta bih se kladio", zaključio je Beker.

(B92)