Beker: Volio bih trenirati Kirijosa

Bivši trener Novaka Đokovića, Boris Beker, otkrio je da ima veliki želju, a to je da jednog dana trenira Nika Kirijosa.

Trostruki šampion Vimbldona smatra da bi to bio pravi izazov za njega u situaciji kada mnogi misle da je Australijanac takva ličnost da je sa njim prosto nemoguće raditi.

Beker je sa Novakom imao mnogo uspjeha, u tom periodu Novak je uzeo šest Grend slem trofeja i teniser iz Lajmena je ubijeđen da bi pronašao žicu i za Kirijosa.

"Volio bih da mu budem trener! Mislim da bi to bilo 'kul'. Raditi sa teniserom koji nije baš za treniranje", kaže Beker.

Nijemac kaže da bi to bio pravi izazov za njega.

"Kao dobar trener morate da se suočavate i sa izazovima da nađete način kako da komunicirate sa igračem. Drugo je pitanje da li mi je to zaista potrebno. Ali ako zaista želim da ispoljim tu strast prema tenisu, on bi bio najpoželjniji za rad", dodao je Beker.

Nijemac takođe smatra da bi sa izuzetno talentovanim igračem što je svakako Kirijos, mogao da bilježi dobre rezultate.

"Ako ima svoj dan on će pobijediti Federera, može da pobijedi Đokovića, Nadala. Nedostaje mu kontinuitet, istrajnost i disciplina. Ali to je na treneru da ga nauči, da počne da cijeni sve te stvari. Kao igrač, možete da ostvarite sve svoje snove, da uradite više nego do sada", zaključio je bivši broj jedan svjetskog tenisa.

Kirijos je u meču prvog kola pobijedio Amerikanca Stiva Džonsona sa 6:3, 7:6 (1), 6:4.

(b92)