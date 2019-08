Beker i Vilander: Novak nikada nije 100 odsto zdrav za finale Slema

Mats Vilander i Boris Beker smatraju da Novak Đoković i pored povrede lijevog ramena može do odbrane titule na US Openu.

U specijalnom razgovoru koji je "Eurosport" upriličio za manju grupu novinara iz raznih zemalja, nekada prvi igrači svijeta su strpljivo odgovarali na pitanja o sadašnjem i nekadašnjem tenisu.

I Mats i Boris, koji su vodili velike bitke na terenu, smatraju da srpski teniser ima dovoljno potencijala da prevaziđe trenutni problem i stigne do trofeja. U odgovorima koji su dali za B92, ističu da ovakve stvari nisu neobične na Grend slem turnirima. Igrači se povrijeđuju, ali uspijevaju i da igraju sa tim. Neko sa više, neko sa manje uspjeha.

Matsa i Borisa smo pitali da li su se oni nekada našli u ovakvoj situaciji kao Novak sada i da li su u tom momentu uspjeli to da prevaziđu i stignu do titule.

"Mislim da ne može da se poredi ono kroz šta današnji igrači prolaze sa onim kroz šta smo mi prolazili. Recimo, ja nikada nisam pozvao masera da izađe na teren, osim jednom da mi bandažira članak. I mentalni pristup bio je sasvim drugačiji. Igrajući u osamdesetim mi nismo morali da brinemo o tome na taj način. Ako igraš, igraš! Da, svakako je bilo osvojenih turnira na kojima nismo bili stopostotno zdravi, ali današnja kultura u tenisu je drugačija. Oni imaju masere, oni mogu da ih pozovu da izađu na teren i pomognu im. Novak je osvajao i ranije turnire na kojima nije bio sto odsto spreman. To je moje mišljenje", kaže Vilander.

Beker, koji je sa Đokovićem radio nekoliko godina tokom kojih su zajedno osvojili šest Grend slem titula, kaže da ne pamti kada je neki teniser bio stopostotno zdrav.

"Mislim da nema Grend slem šampiona da je osvojio titulu, a da tokom turnira nije imao makar jednu povredu. Tako je u sportu, bez obzira da li se radi o fudbalu, košarci ili nekom drugom sportu. Oni uvijek imaju nešto da ih muči, samo što neki to pokazuju više od drugih."

Upao mu je u riječ Mats Vilander:

“Šta se tebi jednom desilo na Vimbldonu, iskrenuo si članak, beše?"

"Da, da, članak", odgovorio je Beker i nastavio - "Suština je da neki više pričaju o svojim problemima. To je simbol vremena u kom živimo, ljekari sada mogu na teren da pomognu igraču na većini mečeva. Nekad je to opravdano, ponekad nije, ali takva su pravila. Igrači samo koriste prednosti svega toga."

Imao je Nijemac još nešto da doda tim povodom, što će vjerovatno umiriti sve koji su zabrinuti za Novakovo zdravlje u ovom trenutku.

"Novaka poznajem jako dobro. Na svim Grend slemovima na kojima smo bili zajedno, nikada nije bio sto odsto zdrav u tu nedjelju, na sam dan finala. To je priroda igranja na velikim turnirima i toga što morate da dobijete sedam mečeva. Da li mislim da se radi o ozbiljnoj povredi zbog koje bi razmotrio mogućnost da se povuče u narednom kolu? Ne, ali da ga boli, to svakako", jasan je trostruki šampion Vimbldona. Boris je upitan i šta mu se najviše dopalo tokom tih nekoliko godina rada sa Novakom, a šta mu je bila najveća prepreka i problem. Beker je neočekivano otišao i na drugu temu pričom o tome ko će od velike trojke biti najbolji na kraju.

"Uvijek je poseban izazov raditi sa velikim šampionom, jer on može da razumije ono o čemu govorite. Dobra stvar je bila ta što je Novak oduvijek želio da bude bolji, što je želio da me sluša i stvari na kojima smo tada radili zajedno, koristi i sada. O njegovom karakteru mnogo govori to što je on u eri Federera i Nadala on bio taj 'treći zamajac', ali je uvijek želio da pobjeđuje i osvaja još više trofeja. Mislim da je to priča njegovog života, tu si bili i Federer i Nadal a za nekoliko godina on bi mogao da se nađe i bude ispred obojice. To je oduvijek bio veliki izazov za njega, ali hajde da vidimo ko će biti taj najbolji kroz par godina", rekao nam je Beker.

Mats Vilander je neko za koga važi da je sjajan analitičar. Beker se tokom razgovora nasmijao rekavši da bi volio da njega vidi kao trenera recimo Aleksandera Zvereva, smatra da bi bio idealan za njega.

Kako bi se Mats ponašao da eventualno dobije poziv Novaka Đokovića da trenira njega, kao što je to Novak na Vimbldonu uradio sa Goranom Ivaniševićem.

Lukavi Šveđanin nije upao u tu zamku, veoma dobro zna šta želi da radi.

"Ne, ja ne želim da treniram bilo koga! Stvarno ne želim. Ja sam sa svojim trenerskim poslom završio. Nekoliko igrača me je pitalo da im pomognem, ali ovo što sada radim mi se više dopada. Tenis je 24 sata u mojoj glavi, naročito tokom Grend slem turnira, ali kad nisam na njima, ja nisam skroz u tom profesionalnom smislu. Tada razmišljam o svom tenisu, o amaterskom tenisu i mislim da ne bih mogao da se posvetim radu sa tim jednim igračem. Kažem, pokušao sam, bilo je zabavno, ali ne vjerujem da bih mogao da budem trener nekome. To je glavni razlog", zaključio je Vilander.

(b92)