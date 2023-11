Beker odgovorio Đokoviću

Nekadašnji njemački teniser Boris Beker, sada trener Holgera Runea, odgovorio je na pohvalu koju je Novak Đoković uputio njegovom učeniku.

Novak je, naime, poslije trijumfa nad Runeom u prvom kolu završnog Mastersa u Torinu, rekao da ga Danac podsjeća na njega. Odnosno, da je Rune njegovo ogledalo.

S druge strane, Beker se baš i ne slaže sa tom konstatacijom.

"To su dan i noć. Kada sam počeo sa Novakom, imao je 25 ili 26 godina i već je bio šampion, ali je izgubio mjesto od Nadala. Zbog toga je morao da ponovo otkrije sebe da bi se vratio na prvo mjesto i osvojio druge Grend slem turnire. Bio je to drugačiji izazov: kada već imate sve, morate fino podesiti posljednjih nekoliko stvari", rekao je Nijemac.

Zatim je dodao:

"Holger je stigao do samo dva četvrtfinala na slem turnirima, na samom je početku karijere. Ima 20 godina, najmlađi je igrač ovdje. Novak je u nedjelju uveče rekao da je igrao protiv svog ogledala i to je veliki kompliment. Ali Holger mora da se približi Novaku, to je najveći izazov".

