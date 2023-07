Beker otkrio koji je novi cilj Novaka Đokovića

Bivši njemački teniser Boris Beker izjavio je da je motiv Novaka Đokovića da stigne do 24 gren slem titule i rekorda Margaret Kort, prenosi Sportklub.

Najbolji srpski teniser nije uspio da osvojio titulu na Vimbldonu i time dođe do brojke od 24 trofeja, pošto je u finalu bolji od njega bio Karlos Alkaraz.

"Bila je to najbolja promocija našeg sporta. Zahvaljujući tome tenis je dobio milion novih navijača i sada svi jedva čekamo da se to ponovi u Njujorku ili u Melburnu. Razvija se sjajno rivalstvo i vjerujem da će Novak još dugo da igra. Lov na 24 gren slem trofej je njegov motiv. U tom slučaju će se izjednačiti sa Margaret Kort. Znam da je to njegov cilj. Ne da bude najbolji samo u muškoj konkurenciji, nego najbolji u svim kategorijama", istakao je Beker, prenoai Tanjug.