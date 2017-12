Beker prodavao "lažni" reket?

Njemačka teniska legenda Boris Beker nakon ličnog bankrota pokušava na sve načine da dođe do novca kako bi nastavio da živi na visokoj nozi, na šta se godinama navikao i ''navukao''.

Poznat po svom rastrošnom i uglavnom neodgovornom životu ''pjegavog dječaka koji je šokirao Vimbldon", Beker u novije vrijeme učestvuje u svim mogućim događajima koji su spremni da plate bilo šta.

Međutim, na nedavnoj televizijskoj aukciji "Bares für Rares" (gotovina za rijetkost), javnog emitera ZDF, Beker je prodao lažni teniski reket za 10 hiljada evra.

On je prodavao reket (tako je u emisiji zvanično i objavljeno) kojim je posljednji put igrao na Vimbldonu. Bio je to njegov meč protiv Peta Raftera na turniru iz 1999. godine, u četvrtom kolu.

Taj meč je Boris Beker izgubio i tako okončao svoju karijeru.

Naravno, zadržao je teniski reket kojim je igrao zadnje poene. Reket je u emisiji ZDF-a za 10.000 evra otkupio trgovac antikvitetima Julian Šmic-Avila.

Međutim, naknadno je utvrđeno kako je Beker u emisiju donio drugi reket. Naime, on je svoj zadnji meč u karijeri igrao reketom marke Puma, a u emisiju je donio primjerak marke Estusa.

Ta dva reketa izgledaju slično, ali se ipak radi o različitim stvarima, posebno kad se radi o istorijskoj vrijednosti Bekerovog reketa iz zadnjeg odigranog meča. Kako navodi "Bild", producentska kuća je saopštila da je ''nažalost prilično jasno da u našoj emisiji nije prodan reket koji je obećan i o kojemu se u programu govorilo''.

Cijela priča u emisiji temeljila se na specijalnoj ediciji reketa koje je lansirala Puma, "Championship Limited Edition", a jedan od njih bio je i onaj Bekerov. Taj 18 godina star sportski rekvizit ostvario je navedenu cijenu od deset hiljada evra, ali stvar je otišla u krivome smjeru.

Bekerov advokat Kristian Moser kazao je za Bild kako je "zaista slučajno došlo do zamjene reketa, jer su apsolutno identične izrade".

"U međuvremenu je trgovcu koji ga je kupio predat originalni reket", kaže advokat.

Beker se obvezao da će dobijenu svotu uplatiti u korist dječije humanitarne organizacije "Ein Herz für Kinder", kako bi na neki način smanjio nastalu štetu vlastitom ugledu.

Međutim, iz ove humanitarne organizacije su poručili da im novac nije uplaćen. Advokat Moser to objašnjava činjenicom da je "Bild", koji stoji iza "Ein Herz für Kinder", negativno pisao o njegovom klijentu Borisu Bekeru.

To bi moglo da znači da je 10.000 evra dobila neka druga dječija organizacija, ali do sada ni jedna nije to potvrdila.

(Bljesak.info)