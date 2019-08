Bekeru zabranili da kupi alkohol u njujorškom marketu

Trostruki šampion Vimbldona i bivši trener Novaka Đokovića, Nijemac Boris Beker otkrio je novinarima šta je ovih dana doživio u Njujorku.

Beker, koji je trenutno u finansijskim problemima, kaže da je ušao je jedan supermarket u Njujorku, ali ga je tamo sačekalo pomalo neprijatno iznenađenje.

Boris kaže da je želio samo da kupi nekoliko piva, međutim...

"Moram nešto da podelim sa vama. Ušao sam u supermarket kako bih kupio nekoliko piva. Žena za kasom mi je zatražila lične isprave. Rekao sam joj da imam 51 godinu. Nije prihvatila. Rekla mi je da izgledam mlađe i odbila je da mi proda alkohol, jer nisam kod sebe imao isprave. Shvatio sam to kao kompliment", napisao je Beker na svom Twitter profilu, prenosi B92.

Nijemac je rekao i da "njegova karijera dobija smisao". Takođe "da njegova svrha postaje jasnija i jasnija i da je njegov životni krug prelep".

Boris, koji je aktivan na društvenim mrežama, nije zaboravio ni da čestita rođendan nekadašnjem šefu Dejvis kup tima Nemačke, Nikoli Piliću, koji je rođen 27. avgusta 1939.

"Srećan rođendan, Niki! Šef slavi 80. rođendan", poručio je Beker.

Guys, I went into supermarket yesterday and wanted to buy couple of beers ...woman at the counter asked me for ID...told her my age ( 51) ,she said I look younger and refused me the purchase since I had no ID...take that as a compliment #NYC