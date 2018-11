Beneto: Federer u sukobu interesa, bira gdje i kada igra

Francuski teniser Žilijen Beneto, koji se nedavno povukao, optužio je Švajarca Rodžera Federera da kontroliše muški tenis.

Federer je tokom karijere osvojio 20 titula na Gren slemovima, jedan je od najboljih u istoriji i miljenik je navijača širom svijeta. Zbog toga mnogi smatraju da je švajcarski teniser favorizovan u odnosu na ostale.

U intervjuu za francuski "RMC", Beneto se dotakao Federera, kako lošim, tako i dobrim stranama. Zanimljivo je da su se njih dvojica sastali osam puta, a francuski teniser je dva puta izašao kao pobjednik.

"Ako zarađuje sav novac van terena, to znači da radi dobar posao kada ne igra. U Bazelu, na terenu provodi sat i po vremena kada igra meč, ali poslije toga je dva-tri sata sa sponzorima i drugim ljudima. U tenisu, igrači kao Sampras i Agasi nisu radili sve to", rekao je Beneto.

Iako je pohvalio Federerov rad sa sponzorima, Beneto je osuo paljbu na svog rivala jer mu je Lejver kup važniji od Dejvis kup, a takođe je optužio Međunarodnu tenisku federaciju da je slaba.

"Zbog svega što Federer predstavlja, to je u redu. Ali, to je egzibicija, njegova stvar. Lejver kup nema nikakvu takmičarsku vrijednost. Ne postoji nikakav sportski kriterijum prilikom izbora. Ne dodjeljuju se ATP bodovi. Sve se svodi na finansijsku dobit. Daje 750.000 dolara Niku Kirjosu da dođe i igra mečeve koji se nigdje ne boduju i normalno je da momci kažu da su to tarifa za Lejver kup. Zbog toga međunarodne teniske organizacije smatram izuzetno slabima", istakao je Beneto.

Francuz je takođe istakao da postoji sukob interesa u tome što je direktor Australijan Opena Kreg Tili umiješan u organizaciju Lejver kupa i čak je nagovijestio da Federer ima privilegije na prvom Gren slemu sezone što se tiče rasporeda mečeva.

"Tili je direktor turnira, a takođe ga Rodžerov agent plaća za Lejver kup. Na posljednja dva Australijan Opena, Federer je odigrao 14 mečeva jer je bio šampion i finalista. Odigrao je 12 ili 13 od tih 14 u večernjem terminu. Istog dana, Federer je igrao sa Jan-Lenardom Štrufom, nemam ništa protiv Štrufa, sjajan je momak, a Novak Đoković sa Gaelom Monfisom. Na papiru, svaki direktor turnira bi stavio Đokovića i Monfisa u večernjem terminu. Ali, ne, igrali su u 14.30 po ogromnoj vrućini, dok su Federer i Štruf igrali uveče", naglasio je Beneto.

Beneto čak tvrdi da je Federerov agent Toni Godsik poručio zvaničnicima US Opena da ne pomisle da ga stave da igra na renoviranom "Luj Armstrong" stadionu ove godine. Švajcarac je sve svoje mečeve odigrao na "Artur Ešu", a poražen je od Džona Milmana u četvrtoj rundi.

Francuski teniser je za kraj istakao da Federer nema ideju kako je biti prosječan teniser na ATP turu zbog svih privilegija koje uživa.

"Normalno je da je povlašćen zbog svega što je postigao. Ali, na nekim turnirima postoje velike razlike u uslovima, od terena do terena. On nema ideju kako sve to izgleda", rekao je Beneto.

(sportklub)