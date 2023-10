Benoa Per u svom uobičajenom "ludom" ponašanju (VIDEO)

Davno su prošla ta vremena kada je Benoa Per bio u vijestima zbog zapaženih teniskih rezultata, a sada kada izađe vijest o njemu, uglavnom se, sad već i očekuje, da je nešto drugo u pitanju.

Tako i sada, na čelendžeru u Malagi, Per je predao meč u trenutku kada je gubio sa 6:0, 4:2 od Pedra Martineza. Neko ko tenis ne prati toliko intenzivno, pomislio bi da je u pitanju obična predaja prouzrokovana nekom povredom. No, ovo je ipak Benoa Per u pitanju.

Dovoljno je pogledati nekoliko poena i sve će biti jasno.

Special effort by our beloved Benoit today pic.twitter.com/DWO6tD8dTJ — Stefano Berlincioni (@Carretero77) October 9, 2023

Podsjećamo, Francuz ima 34 godine, u karijeri je osvojio tri titule i četiri puta igrao osminu finala slemova, a najbolji rang mu je 18. mesto.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.