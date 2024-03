Beretini se vratio poslije pola godine odsustva

Italijanski teniser Mateo Beretini vratio se pobjedom poslije šest mjeseci pauze zbog povrede.

Beretini je savladao Francuza Uga Gastona sa 3:6, 6:3, 6:1 u prvom kolu čelendžera u Finiksu.

Bivši šesti igrač svijeta, ali i finalista Vimbldona, odservirao je 10 asova, te osvojio 34 od 41 poena na svoj prvi servis.

Bio je ovo njegov prvi meč još od US opena kada je doživjeo povredu skočnog zgloba.

"Presrećan sam. Prošlo je 10 godina", našalio se Beretini.

Beretinija sada čeka okršaj sa boljim iz duela Artur Kazo – Adam Volton.

Beretini je svojevremeno, 2019. godine, osvojio titulu u Finiksu

"Imam lijepa sjećanja na tu titulu ovdje. Drago mi je što sam sezonu počeo ovdje. Nadam se da ću imati još mečeva", dodao je Beretini.

Beretini je trenutno 154. teniser svijeta, a u karijeri je osvojio sedam titula.

Matteo Berrettini is back... and winning The former world No. 6 claims his first victory since August, ousting Gaston 3-6, 6-3, 6-1 in Phoenix#ATPChallenger | @aztennisclassic pic.twitter.com/QpQ9eno4bq