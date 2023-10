Bez telefoniranja u Parizu: Španac stao na put duelu Đokovića i Šeltona

Najveće interesovanje svjetskih medija kada je obavljen žrijeb za masters u Parizu izazvao je eventualni duel Novaka Đokovića i Bena Šeltona u trećem kolu.

Srpskom asu je na US openu zamereno da je nakon pobjede nad mladom američkom nadom provicirao Šeltona imitirajući njegov ''pozdrav'' kada dobije meč – protivniku spusti slušalicu. Nakon trijumfa, Novak je to uradio i to je odmah privuklo pažnju svjetskih medija.

Do novog njihovog susreta neće doći u Parizu. Šelton je ispao u prvom kolu mastersa u ''gradu svjetlosti'', izbacio ga je uvijek i svima neugodni Alehandro Davidovič Fokina – 7:6, 5:7, 6:3. Poslije dva tijesna seta odluka je pala u trećem, kada je Španac uspio da napravi brejk i povede 4:2 i potom sačuva tu prednost do kraja. Fokina će u 2. kolu igrati sa Talonom Griksporom.

Što se tiče Novaka Đokovića, on i dalje čeka ime rivala u 2. kolu, pošto je u prvom slobodan. A, protivnik će mu biti pobjednik meča Miomir Kecmanović – Tomas Ečeveri.

Prolaz u drugo kolo izborio je Aleksandar Bublik, koji je sa 6:3, 6:4 eliminisao Frensisa Tijafoa, dok je Roberto Bautista Agut izbacio Jižija Lehecku – 6:4, 6:2.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.