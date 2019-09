"Bilo mi je žao Novaka, pokazao je veličinu"

Bivša teniserka Barbara Šet oštro je iskritikovale navijače u Njujorku koji su zviždali Novaku Đokoviću jer je predao meč Stanu Vavrinki

Prvi teniser svijeta predao je meč Švajcracu početkom trećeg seta jer nije mogao da nastavi duel zbog povrede lijevog ramena, koja ga muči već nedjeljama.

Bezobrazni Amerikanci srpskog tenisera zvižducima su ispratili sa terena.

"Mislim da je publika ovde ispala krajnje nekorektna prema njemu. Vidjelo se dobro da je povrijeđen, povlačenje je posljednje što želite. Bio je to izraz nepoštovanja prema njemu i bilo mi ga je žao. Mislim da je sjajno reagovao na sve to, pokazao je visoku klasu na pres konferenciji kada je rekao da možda nisu shvatili šta se dogodilo. Možda i nisu, zaista, ali tako se ne reaguje. Bili su vrlo grubi prema njemu, mogli smo da vidimo u prošlosti, kao i ovdje sa Danilom Medvedevom kako su stvari ovdje pomalo drugačije", kazala je za "B92" Barbara.

Novak je rekao da će sigurno pauzirati dvije nedjelje, naredni turnir očekuje ga u Tokiju krajem septembra.

"Mislim da će sada otići kući, odmarati, raditi sve ono što voli da radi, potrebno mu je vremena i sigurno će paziti na sebe. Ako ne bude igrao do kraja godine, tako stoje stvari, ne mora ni da igra. Možda mu je želja da bude stopostotno spreman za Australiju, mislim da u ovoj tački svoje karijere mora to da čini, da pažljivo bira naredne korake", dodala je ona.

Najvažnija stvar je da nađe način kako da se oporavi.

"Mislim da i on sam to najbolje zna, a to je da u ovom trenutku mora da brine o svom ramenu. Ako rame nije sto odsto zdravo, mislim da ne bi trebalo da igra. Za njega je sada sve u tom produžavanju sopstvene karijere, ne pretjerano u osvajanju mastersa ili slično. Njemu su prioritet Gren slem turniri i da ostane što je moguće duže aktivan", kaže Šetova, koja godinama radi kako voditelj na "Eurosportu".