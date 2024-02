Bio jedan od najpoznatijih tenisera svijeta, danas neprepoznatljiv

Čak 14 Grand Slam turnira je osvojio i godinama bio sami vrh svjetskog tenisa, a danas ga teško prepoznaju na ulici.

Među 14 trofeja nema jedino Roland Garrosa, gdje je samo jednom i to 1996. igrao u polufinalu. Najuspješniji je bio na travnatoj podlozi, sa sedam Wimbledon naslova, im pet osvojenih US Open turnira, te je dva puta slavio u Australiji.

Vodio je žestoke borbe sa sunarodnjakom Andreom Agassijem, naročito na US Openu, a pamtimo ga i po finalu Wimbledona protiv Gorana Ivaniševića. Svojevremeno je ostao bez svih trofeja, jer su bili ukradeni, no 2011.. godine ih je dobio natrag.

Lopov je, prema dogovoru, ukradene vrijednosti ostavio u bolnici u predgrađu Los Angelesa, a Sampras se obvezao da neće poduzimati nikakve pravne akcije protiv njega. Također, lopov je odlučio zadržati Samprasov - namještaj.

52-godišnji Sampras posljednji put je igrao još 2003. godine. Prvu pobjedu ostvario je protiv Andrea Agassija na US Openu 1990. Sampras je također bio prvi na svijetu 1993. godine, a tu je poziciju držao 286 sedmica.

Nedavno su ga paparazzi ulovili na jutarnjoj kafi u Sturbucksu, ali se značajno promijenio. Tokom igračke karijere bio je glatko obrijan, dok sada ima kratku i čupavu bradu.

