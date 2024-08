Bitka za finale: Čvrsta igra, ne popušta ni Nole a ni Muzeti

Drugi teniser svijeta Novak Đoković četvrti put će imati priliku da se plasira u finale Olimpijskih igara u Pariza a na tom mu putu stoji Italijan Lorenco Muzeti.

Srpski teniser vodi 6:1 protiv u međusobnim duelima a današnjeg rivala je posljednji put pobijedio na Vimbldonu rezultatom 3:0.

Italijan je 15. igrač svijeta i upravo je na pariskoj šljaci ove godine na Rolan Garosu namučio srpskog asa ali navijače osvajača 24 grend slema mnogo više brine u kakvom je stanju njegovo koljeno koje je povrijedio tokom jučerašnjeg četvrtfinala sa Stefanosom Cicipasom.

Da stvari budu gore u pitanje je koljeno koje mu je operisano prije nepuna dva mjeseca. Juče se povrijedio u drugom setu i činilo se da neće moći da nastavi ali je po ko zna koji put stisnuo zube i uprkos nedaćama iz svega izašao kao pobjednik.

Nakon meča je izazio zabrinutost da li će moći da zaigra u polufinalu ali sudeći po tome da je danas odradio zagrijavanje, sasvim sigurno će izaći na megdan Muzetiju i pokušati da izbori finale gdje ga čega Španac Karlos Alkaras.

Poraženi ide u borbu za bronzanu medalju protiv Kanađanina Feliksa Ožea Alijasima.

Nole će imati veliku podršku sa tibina a zna se koji dio tribina je njemu najdragocjeniji.

Stiže i prva prognoza i to od proslavljenog Aleksa Koreče. Španac kaže da će meč biti tijesan ali da Muzeti kao nikada do sada vjeruje da ima šansu da porazi Novaka.

Mnogi to nikada nće priznati ali brojevi ne lažu

Novak Djokovic has the highest win rate of any player across all ATP level matches #tennis #paris2024 #olympics #djokovic pic.twitter.com/ichCLt02r2