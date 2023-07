Bivši Đokovićev trener: Definitivno mi nije dosadno

Bivši češki teniser, takođe bivši trener Novaka Đokovića, Radek Štepanek je u razgovoru sa srpskim medijima govorio o aktuelnostima.

On će nastupiti na Turniru legendi, a srpske medije je zanimalo kako je to biti ponovo na Vimbldonu.

"Moje prvo sjećanje me vraća na juniorske dane, mislim da je to bilo 1995, 1996. godine. Bilo je to baš davno. Svake godine kada bih dolazio od tada je bilo sjajno, naježio bih se svaki put kada bih došao na turnir, jer je ovo mjesto veoma posebno za igranje tenisa, kao za golfere na Augusta Mastersu. To je zbog tradicije i istorije turnira, kao da vam se magija ovog turnira obraća na svakom ćošku. Igrati sada Turnir legendi je velika čast za mene i jedva čekam da izađem na teren i ponovo se naježim", rekao je Štepanek.

Imao je upliv u svijet modelinga, ali se ne bavi time.

"Ha-ha, ne, ne, nisam, to su bila samo neka partnerstva sa jednom njemačkom kompanijom, definitivno nisam postao model! Treniram Sebastijana Kordu, a pored toga sam posvećen porodici, imam dvije male kćerke sa kojim provodim svoje vrijeme i zbog toga sam, naravno, veoma srećan. Porodica mi je glavni prioritet, a poslije toga su sva ta putovanja sa Sebastijanom, to radim oko 12-15 nedjelja tokom godine, a ostatak mog vremena je za porodicu".

Otkrio je i zašto sarađuje sa Amerikancem Sebastijanom Kordom.

"Treniram ga jer je njegov otac trenirao mene. Tako na lijep način zatvaramo taj ciklus života. I moja porodica je dosta bliska njihovoj. Moja starija kćerka baš, baš navija za Sebastijana. Uz njihovu podršku mogu da se bavim tim poslom, uz još nekoliko biznisa u koje sam uključen. Ima dosta toga, definitivno mi nije dosadno!".

Kako kaže, često je razmišljao šta najbolje igrače čini najboljima.

"Rijetko to vidim... Oduvijek sam postavljao pitanje šta to najbolje igrače čini najboljim i mislim da je to kako se nose sa lošim danima. Kada imate dobar dan, možete liniju da pogodite i zatvorenih očiju, ali nema mnogo takvih dana tokom cijele godine. Uglavnom imate neke probleme - da li u životu, da li sa tijelom, ma sa čime god život može da vas 'pogodi' - najbolji su najbolji jer znaju da opstanu u tim trenucima. Oni su fokusirani bez obzira na to šta im se dešava. Nekada 'ružno' pobjeđuju, ali mislim da je to veoma bitno za to da ostanete na vrhu".

Podsjetimo, Štepanek je jedno vrijeme sarađivao i sa Novakom Đokovićem, prenosi "b92".