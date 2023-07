Bivši broj jedan svjetskog tenisa: Volio bih da Đoković osvoji 30 Grend slemova

Mats Vilander, nekada broj jedan svjetskog tenisa, analizirao je proteklo finale Vimbldona, te je na kraju dodao da bi volio da vidi Novaka Đokovića kako osvaja 30 Grend slem titula.

Šveđanin, koji nikada nije trijumfovao na Vimbldonu, istakao je kako je Đoković na sjajan način prihvatio poraz i čestitao mu je na tome.

"Zaista cijenim što smo vidjeli jednog od najvećih, ako ne i najvećeg tenisera, Novaka, u ovakvim situacijama. Vidjeli smo ga da gubi, što je jako teško, ali u isto vrijeme način kako se nosi sa sobom na terenu je briljantan. Šta je uradio na terenu poslije, tokom intervjua i ceremonije dodjele pehara, to je apsolutno briljantno. On je veliki šampion i gura naš sport na viši nivo. Podigao je ljestvicu i zajedno sa njim Karlos Alkaraz, koji ga je izazvao. Mislim da je ovo za naš sport veliki momenat. Ponavljam, volio bih da vidim Đokovića kako osvaja 30 Grend slemova, jer je on to zaslužuje zbog svega što je uradio za naš sport", rekao je Mats.

Mats Wilander is that we get to see Novak Djokovic's grace in defeat pic.twitter.com/2CsbVFXa4p — Eurosport (@eurosport) July 17, 2023

Pobjeda Alkaraza dala je nadu mlađim generacijama da konačno mogu da potisnu stare šampione.

Vilander pozdravlja uspon igrača kao što je teniser iz Mursije kojem je to bila druga Grend slem titula.

"Mislim da je važno i da imamo nove šampione i novog osvajača Vimbldona, čak je i još bitnije da je to Karlos Alkaraz, jer je on nešto tako posebno, možda nismo vidjeli u našem sportu nešto takvo nikada prije. Računajući i Federera, Nadala i Đokovića, jer on ima osećaj za igru Federera, strast Nadala i ima kretanje i defanzivne sposobnosti Novaka Đokovića, a ima vrijeme pred sobom. On se zapravo smije na teniskom terenu. Na finalu Vimblona, to je zaista nevjerovatno", zaključio je Vilander, prenosi "b92".