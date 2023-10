Bivši direktor Australijan opena pohvalio Đokovićev odgovor Nadalu

Bivši direktor Australijan opena Pol Meknami pohvalio je Novaka Đokovića zbog odgovora na izjavu Rafaela Nadala.

Naravno, misli se na onu u kojoj je španski teniser istakao da bi Đoković, za razliku od njega, bio frustriran da nije postavio rekord sa 24. Grend slem titulom.

"Mislim da Đoković živi tu Grend Slem priču na malo intenzivniji način (od mene; od nas ostalih). Za njega bi bila velika frustracija da nije ostvario taj rekord", rekao je svojevremeno Nadal u intervjuu za "Movistar".

Uslijedio je odgovor srpskog tenisera.

"Video sam da je to otišlo poprilično viralno, da su ljudi pričali o tome. Svako ima pravo na svoje mišljenje i kako on tumači nekog drugog u tom kontekstu. To je sve što mogu da kažem. Rafa je veliki šampion, ja ga izuzetno cenim i poštujem kao šampiona, kao mog najvećeg rivala, kao čoveka i tenisera koji je u velikoj meri učestvovao u oblikovanju moje igre i mojih rezultata koje sam postigao. Nemam nameru ni u kom pogledu da razgovaram u negativnom kontekstu o njemu ili o Rodžeru Federeru, jer moje poštovanje nadjačava možda neka negativna mišljenja o njima. To je njegovo mišljenje, sa kojim ja, naravno, nisam saglasan. Imam svoje mišljenje, ali neću ga deliti jer ne želim da produbljujem tu temu. Za tim nema potrebe uopšte", rekao je Đoković u razgovoru za "Sportal".

Meknami se nadovezao na to i stao na stranu najboljeg tenisera svijeta.

"Tačan odgovor sa stilom", napisao je Meknami na društvenoj mreži "X", prenosi b92.

Australijanac je bio direktor prvog Grend slema u sezoni u periodu od 1995. do 2006. godine, tako da sa te funkcije nije posmatrao niti jedno od 10 Đokovićevih podizanja pehara za najboljeg u Melburnu.

