Bivši šampion Rolan Garosa sramno isprozivao Đokovića tokom TV prenosa

Nekadašnji italijanski teniser Adrijano Panata sramno je prozivao Novaka Đokovića tokom meča protiv Janika Sinera u Torinu.

Panata je bivši osvajač Ronal Garosa (1976), jedini Italijan koji je do sada uzeo neki Grend slem, a kao komentatator Raija kritikovao je Srbina zbog poteza na početku drugog seta.

Novak je izgubio prvi set poslije vodstva od 5:4, Siner je bio u velikom naletu, da bi prvi reket svijeta iskoristio svoje pravo i zatražio pauzu za toalet.

"Kladim se da je tražio pauzu da razbije ritam, on to uvek radi. Ali kako god, Sineru ne smeta, on tu ostaje miran", rekao je Panata.

Zatim je komentarisao i to što je Nole tražio intervenciju fizioterapeuta na terenu:

"Ovo je druga faza, prvo piški pa fizioterapeut. On sve pokušava. Uopšte mi se ne sviđa ovakav stav".

Nole je na kraju poražen rezultatom 2:1 u setovima i u narednom kolu za plasman dalje igraće protiv Huberta Hurkača koji je u međuvremenu zamijenio povrijeđenog Stefanosa Cicipasa.

