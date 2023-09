Bivšoj prvoj teniserki svijeta prijeti zatvor

LUKSEMBURG - Arantksa Sančez Visario, nekada prva teniserka svijeta, vodi sudsku bitku u kojoj se nalazi pred porazom i mogla bi čak završiti u zatvoru.

Tužilaštvo je tereti da je zajedno s bivšim suprugom Josepom Santakanom skrivala imovinu i prebacivala je u treće zemlje kako bi izbjegla plaćanje poreza u Luksemburgu, pa njihovoj banci navodno duguje oko 7.5 miliona evra.

Osim vraćanja duga, traži se i kazna zatvora od četiri godine zbog pronevjere i pranja novca. Ali nekadašnja španska teniserka za kriminalne djelatnosti krivi bivšeg supruga.

"Pola od svega što sam ikada zaradila kao profesionalna teniserka moram dati na dug. Dvoje djece izdržavam tako da mi s novcem uskoče prijatelji. Već sam se navikla na to", rekla je Visario.

Još je dodala:

"Niko mi ništa nije dao. Sve što sam zaradila u karijeri stekla sam svojim trudom, radom i zalaganjem. To što je moje je moje i od moje djece. Moja je greška bila u tome što sam se zaljubila u pogrešnog čovjeka. Vjerovala sam svom bivšem mužu, a on me je izigrao", navodi Sančezova, a prenosi "Tportal".