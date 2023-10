Bizaran prizor: "Zakucao" sudiju u glavu (VIDEO)

Postoji mnogo načina da se izgubi meč u tenisu, ali ovaj je posebno bizaran.

Mark Polmans diskvalifikovan je sa Mastersa u Šangaju, jer je poslije druge propuštene meč lopte doživio "pomračenje" uma i napucao lopticom sudiju u glavu.

Slučajno ili ne, procijenite sami.

Marc Polmans, on 7-6 6-6 (6-6), has been disqualified from the Shanghai Masters Q2 match for accidentally hitting the chair umpire after missing match point. Stefano Napolitano won the match. pic.twitter.com/ufttBJOyde