Bjanka Andresku srušila Serenu Vilijems i osvojila US Open

Bjanka Andresku napravila je podvig i osvojila je US Open, nakon što je u finalu bila bolja od Serene Vilijams rezultatom 6:3, 7:5.

Mlada Kanađanka, rođena 2000. godine, nakon što je Serena Vilijams osvojila svoj prvi US Open, tako je krunisala magične dvije nedjelje.

Andresku je poslije trijumfa nad Belindom Benčić u polufinalu, u kojem je uglavnom bila u podređenoj poziciji, rekla da svoj najbolji tenis igra kada sam u lošoj situaciji. To je potvrdila i u ovom meču.

U drugom setu, pri rezultatu 5:1, Andresku je servirala za titulu. Međutim, Serena Vilijams je uspjela da dođe do brejka, a odmah zatim i da ga osigura u narednom gemu. Na to je vezala još dva gema i stigla je do 5:5. Ali baš tada je tinejdžerka iz Ontarija uspjela da iznova podigne nivo svoje igre i da sa dva uzastopna gema stigne do trijumfa.

Ovo je, naravno, najveći uspjeh teniserke koja je u Njujork došla kao 15. nosilac. Ona je prva teniserka rođena 2000. godine koja je osvojila grend slem, a pritom je i prva Kanađanka (ili Kanađanin) koja je u tome uspela.

Nestvarno djeluje, ali Andresku nije izgubila meč od marta, a protiv teniserki iz top 10 sada ima skor 8:0.

(RTS)