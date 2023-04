Bliži se početak Srpska opena: Nole uveo Banjaluku u odabrano ATP društvo

Banjaluku trese teniska euforija jer će tačno za sedam dana (glavni turnir počinje u ponedjeljak) na terenima u Banjaluci zaigrati svjetski poznata imena bijelog sporta i zvijezde koje smo do sada mogli pratiti samo preko TV ekrana.

Naravno, u pitanju je Srpska open, ATP turnir serije 250 koji je prethodnih godina održavan kao Srbija open, a koji je zbog namjere Beograda da konkuriše za rang više (ATP seriju 500) ove godine prebačen u grad na Vrbasu.

Nema sumnje da će ovo biti jedan od najvećih sportskih događaja na ovim prostorima još od Olimpijskih igara 1984. godine u Sarajevu, a potvrđuje to i lista učesnika koju na opšte oduševljenje svih koji će od 16. do 23. aprila doći u Banjaluku predvodi najbolji teniser svijeta Novak Đoković.

Više je nego očigledno da je upravo osvajač 22 grend slema i 93 ATP titule i čovjek koji je pomjerio granice modernog tenisa najzaslužniji što je Beograd dobio priliku da organizuje nešto ozbiljnije od čelendžera.

Njegova porodica je otkupila datumsko pravo održavanja ATP turnira od prethodnog organizatora, Otvorenog prvenstva Nizozemske, a Srbija open ili Otvoreno prvenstvo Srbije je prvi put održano 2009.

Mečevi su igrani na teniskim terenima Sportskog centra "Milan Gale Muškatirović", u sklopu kojeg je izrastao savremeni Teniski centar "Novak" koji sada nudi 11 terena sa šljakom i tri sa tvrdom podlogom te brojne druge sadržaje.

Prvi pobjednik Srbija opena je bio upravo Đoković. Turnir je uspješno održavan sve do 2013, kada je licenca vraćena Asocijaciji teniskih profesionalaca (ATP) i uslijedila je pauza u organizaciji sve do 2021. godine.

Na turniru su u te četiri godine učestvovali brojni teniski asovi kao što su David Nalbandijan, Pablo Anduhar, Kei Nišikori, Fernando Gonzales, Giljermo Garsija Lopez, Huan Monako, Ivo Karlović, Igor Andrejev, Arno Klemon, Ivan Ljubičić, Kristof Rohus, Andreas Sepi, Markos Bagdatis, Stan Vavrinka, Ernest Gulbis, Albert Montanjes...

ATP turnir se u srpsku prijestonicu vratio 2021, kada je Beograd dobio šansu upravo zbog pomjeranja datuma održavanja Rolan Garosa. Tada su licencu preuzeli od Otvorenog prvenstva Mađarske, za prošlu godinu je ona iznajmljena od Bugarske, a za ovu godinu od Rumuna. Do licence nije lako doći, a, kako sada stvari stoje, sa Banjalukom bi se moglo završiti održavanje ovog turnira ATP serije 250.

"Jako je mali krug turnira, ne izdaju se nove licence, teško je. Želimo dve licence kako bismo ih spojili. Gledamo način na koji možemo da dođemo do toga da imamo našu licencu, makar bila i 250, kako bismo došli do 500. Mi sve to možemo u narednih godinu dana da uradimo, ali je jako teško. Ovo je naša poslednja godina licence koju smo uzeli od Rumuna. Ko god želi da nam iznajmi licencu, mi ćemo je uzeti, ko god želi da proda, mi ćemo je uzeti", rekao je nedavno direktor turnira Srbija open Đorđe Đoković.

Banjaluka je u prethodnih 20 godina bila uspješan organizator teniskog čelendžera i zbog toga ATP nije imao ništa protiv da grad na Vrbasu jednu godinu ugosti ATP turnir iz serije 250, koji ne zahtijeva samo desetostruko veći nagradni fond, već i znatno veći nivo i ozbiljnost kada je cjelokupna organizacija u pitanju.

Ipak, prvi korak je učinjen i ljubitelji tenisa se nadaju da bi naredne godine exYu prostor mogao da bude bogatiji za prvi turnir serije 500 (Beograd, Srbija open), ali i da u skorijoj budućnosti ima dva redovna takmičenja iz ATP serije 250, tj. da se već postojećem takmičenju u Umagu (prvi ATP turnir u regionu) priključi i Banjaluka.

Dosadašnji pobjednici

2009. Novak Đoković (Srb)

2010. Sem Kveri (SAD)

2011. Novak Đoković (Srb)

2012. Andreas Sepi (Ita)

2021. Mateo Beretini (Ita)

2022. Andrej Rubljev (Rus)

26 titula ove serije ima bivši australijski teniser Tomas Muster i po tome je rekorder, dok je u dublu neprikosnoven Amerikanac Majk Brajan sa 46 titula.

Četvrti ATP nivo

ATP World tur 250 je nova serija turnirskih takmičenja u tenisu, a nastala je 2009. godine i nastavak je prethodne verzije poznate kao ATP međunarodna serija (20002008) kojoj je prethodila ATP svjetska serija (19902000).

Ovo je četvrti nivo takmičenja nakon grend slema, mastersa 1.000, te ATP 500 serije. ATP 250 serija obuhvata 40 turnira, a broj 250 označava broj bodova koje pobjednik pojedinog turnira ostvari ukupnom pobjedom. Svi turniri imaju žrijeb od 28 ili 32 mjesta za igrače u pojedinačnoj konkurenciji i 16 mjesta za igrače u konkurenciji parova turnir u VinstonSejlemu (48 u singu i 16 u dublu).