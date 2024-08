OI Pariz 2024: Đoković osvojio prvi set, u drugom gubi od Cicipasa

Najbolji srpski teniser Novak Đoković igra u četvrtfinalu Olimpijskih igara u Parizu protiv Stefanosa Cicipasa iz Grčke.

2. SET

0:2 - Nešto slabiji gem Novaka. Cicipas je natjerao Đokovića na greške i poveo sa 40:30. Potom, Novak je spasao prvu brejk loptu, ali je Cicipas došao i do druge koju koristi i pravi brejk! Sada je na Novaku da odigra kako umije i vrati se u set.

0:1 - Drugi set Cicipas otvara osvojenim gemom. Sada je Novak taj koji na svoj servis kreće po izjednačenje.

1. SET

6:3 - Poslije 44 minuta igre Novak je osvojio prvi set. Bio je to drugi set poen koji je srpski as iskoristio. Možda i najbolji poen na meču, viner dijagonala iz forhenda.

5:3 - Smanjio je Cicipas. Novak je bio na dva poena od seta, a onda je Grk dobro odservirao dva puta.

5:2 Novak ne odstupa od svoje igre! Ponovo osvaja gem na svoj serivis i sada je Cicipas primoran da servira za ostanak u setu!

4:2 - Nije se Novak previše trudio u gemu u kome je Cicipas osvojio sve poene. Igra se nepunih pola sata igre, a Đoković ima brejk prednosti. Dobro servira i dobro igra sa osnovne linije.

4:1 - Novak je potvrdio brejk! Upisao je forhend viner za kraj gema u kome je izgubio samo jedan poen. Dva poena je osvojio poslije bekhend vinera.

3:1 - Brejk Đokovića! Agresivna igra Cicipasa, koja mu je donijela 30:15, počela je i da uvećava broj njegovih neiznuđenih grešaka. A osma koju je napravio (naspram dotad samo dvije Novakove) bila je dovoljna da Nole dođe do brejk lopte. Realizovao ju je sjajnom forhend dijagonalom, "pod noge" rivala, koji je lopticu stigao da zahvati reketom, no samo da je dobaci do mreže, ne i preko nje. Sjajan početak meča za Novaka!

2:1 - Đoković je stigao do prvog asa, upisao je i prvi viner iz bekhenda.

1:1 - Maratonski gem. Novak je dobro namučio Grka, u nekoliko navrata mu nije dozvolio da dođe do gema, poslije 40:40, ali je servis dobro služio Cicipasa. Tako, as servisima dolazi do izjednačenja.

1:0 - Odličan start Novaka! Napao je Grka na startu i osvojio gem na svoj servis.

Meč se igra na terenima Rolan Garosa.

Malo dijeli Srbina od medalje. Faktički ga jedna pobjeda dijeli od borbe u polufinalu koja donosi barem okršaje za bronzu, a potom i za zlato u finalu.

S Grkom Đoković ima uglavnom dobra iskustva.

Ukupno 14 puta su se sastali Novak i Stefanos, a Đoković vodi 11:3 u okršajima.

Ako pobijedi Cicipasa, Novak ima protivnika u polufinalu.

Aktuelni šampion Olimpijskih igara Aleksandar Zverev neće braniti osvojenu titulu u Tokiju pošto je u četvrtfinalnom duelu poražen od Italijana Lorenca Musetija sa 2:0.

