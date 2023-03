Borg komentarisao Đokovića i Nadala

Legendarni švedski teniser Bjorn Borg izjavio je da bi Srbin Novak Đoković mogao da osvoji još jedan ili dva grend slem turnira.

Imao je samo riječi hvale za doskorašnjeg prvog tenisera svijeta, konstatujući da on i dalje želi da postavlja nove rekorde.

"Mislim da bi Novak mogao da osvoji još jedan ili dva grend slem turnira. Ko to zna. Ali ono što generalno čini za tenis je nevjerovatno. On i dalje pomjera granice, želi da bude najveći svih vremena, da osvaja još turnira i da obori sve rekorde u istoriji tenisa. On je fantastičan igrač", rekao je Borg u podkastu za ATP.

Đoković ne igra na mastersu u Majamiju, kao ni Španac Rafael Nadal. Đoković i Nadal su osvojili po 22 grend slem trofeja u karijeri.

"Nikada ne znate šta će Nadal da uradi. Možda će igrati još godinu dana. Sve zavisi od njega. Mislim da će Novak biti tu još neko vrijeme, barem nekoliko godina, jednostavno će uživati u tenisu", zaključio je Borg, prenosi RTS.