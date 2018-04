Borna namučio Novaka

Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se osminu finala Mastersa u Monte Karlu, nakon što je u dva seta savladao mladog Hrvata Bornu Ćorića (7:6, 7:5).

Đoković je na taj način uspio da veže dva trijumfa na nekom turniru prvi put od januara i eliminacije u osmini finala Australijan opena, dok će mu naredni rival u Kneževini biti Austrijanac Dominik Tim.

Novak je dobro počeo, ako izuzmemo rano spasenu, odnosno propuštenu brejk šansu, jer je već u četvrtom gemu uspio da stigne do prvog brejka.

Prvi je uspio da pronađe pravim ritam, ubrzo je stabilizovao i servis, ali i dalje nije imao potrebnu konstantnost kako bi ispratio dobar nivo igre koji je postavio. Ćorić to koristi i vraća brejk za 4:3, da bi onda propustio ogromnu šansu za totalni preokret.

Veliko je pitanje zaista kako bi se meč razvijao da je Borna, pri rezultatu 15:40 i servisu rivala, samo pogodio prazno polje pošto se Novak okliznuo.

To je ostavilo ogroman trag na njega, toliki da nije mogao da se oporavi do kraja prvog dijela igre, pa Đoković poslije preokreta rutinski rješava taj-brejk u svoju korist, prvi u 2018. godini iz četiri odigrana.

Energiju iz prvog seta prenio je i na start drugog, što je bilo dovoljno za novi oduzet servis protivniku. Ipak, iznervirani Hrvat se ovoga puta budi, još jednom iskoristivši i najmanji pad u igri srpskog igrača i uspijeva odmah da uzvrati.

Međutim, najbolji srpski teniser u potpunosti preuzima kontrolu, pravi novi brejk i uz konstantno bolju igru, iz gema u gem, kreće ka zasluženom trijumfu.

Djelovalo je da do kraja neće biti previše uzbuđenja, pošto je Novak stigao do tri vezane meč lopte, poslije dvije propuštene na servis protivnika, kada Ćorić u potpunosti 'pušta' ruku i preokretom dolazi na korak do ostanka u meču.

Nije Đoković mogao ni još četiri šanse da pretvori u slavlje i prolaz dalje, a kao novi problem javio se nedostatak snage i svježine, pa uporni Hrvat vraća brejk u posljednji čas.

Opet, ništa u ovom meču nije bilo kako se činilo, pa je tako bilo i u narednom gemu. Novak frustriran prethodnim dešavanjima još jednom preuzima kontrolu. Pravi novi brejk, četvrti u meču i poslije 138 minuta igre dolazi do zaslužene pobjede.

Iako je dvanaestostruki Gren Slem šampion i dalje daleko od prave forme, kao i optimalne fizičke spreme, svakako da može da raduje evidentan napredak u igri. Prije svega zbog načina na koji se kreće i namješta na udarce, koji ponovo završavaju tik pored linije, dok smo istovremeno vidjeli i nekoliko karakterističnih proklizavanja i fenomenalnih vinera iz bekhenda.

Đoković je stigao do drugog slavlja u isto toliko duela sa Ćorićem, a narednog protivnika u Monte Karlu pobjeđivao je u pet od sedam susreta.

(B92)