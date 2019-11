Braća Brajan opraštaju se od tenisa poslije US Opena

Najbolji dubl u istoriji tenisa, braća Brajan Bob i Majk, poslije US Opena 2020. godine završiće karijeru.

Američki blizanci, osvajači 16 rekordnih gren slem titula, saopštili su da će poslije narednog Otvorenog prvenstva SAD, u 42. godini, prestati da igraju.

Brajani su zajedno osvojili čak 118 titula, među kojima je 39 Mastersa, kao i jedan Dejvis kup (2007) i bronzana medalja na Olimpijskim igrama u Londonu (2012).

Čak 10 puta su godinu završavali na prvom mjestu na listi.

We dedicate 2020 to all those who have shared this journey with us. Whether you root for us or against us, we are grateful for your passion in the sport that has given us so much. We’ll always do our best to return this love. Thank you for letting us live out our dream. pic.twitter.com/OmsFarDHJz