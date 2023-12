Britanac stao na stranu Đokovića: Nagradu zaslužuje samo jedan čovjek

Bivši britanski teniser Greg Rusedski smatra da je Goran Ivanišević zaslužio nagradu za najboljeg trenera u 2023. godini.

Ivanišević je sa Novakom Đokovićem stigao do tri od četiri Grend slem, kao i do titule na Završnom mastersu, ali to nije bilo dovoljno da dobije nagradu ATP-a.

Ona je pripala Daren Kejhilu i Simoneu Vanjociju, mentorima Janika Sinera, na šta je ubrzo reagovao i Novak.

"Čestitke Darenu i Simoneu na sjajnoj sezoni sa Janikom. Gorane, pretpostavljam da moramo da osvojimo četiri od četiri grend slema, da bismo možda ušli u uži izbor za nagradu. Završena godina na broju jedan, tri grend slema, Završni masters... Ispisivanje istorije nije dovoljno, moj dragi treneru", napisao je Đoković.

Sličnog je stava i Rusedski, čiji je najbolji plasman bilo četvrto mjesto 1997. godine.

"Samo jedan meč udaljen od kalendarskog Grend slema. Dvadeset četiri Grend slem titule i nastavlja dalje. Daren Kejhil je uradio sjajan posao sa Sinerom, ali samo jedan čovjek zaslužuje nagradu za trenera godine, a to je Goran. Teže je ostati na vrhu, nego tamo stići, posebno sa 36 godina", napisao je Rusedski na Twitteru.

