Britanci tvrde: Đoković bi mogao izgubiti prvo mjesto zbog stava o vakcinama

Najbolji teniser svijeta Novak Đoković, izazvao je polemiku u javnosti poslije iznošenja stava da je protiv obavezne vakcinacije protiv korona virusa. Đoković je rekao da je on lično protiv obavezne vakcinacije, koja bi prema nekim najavama mogla da se uvede kako bi uopšte moglo da se putuje u druge zemlje.

Tokom uključenja uživo na svom Fejsbuk profilu, gdje je glavna tema bio korona virus, a gdje su uz Novaka bili i ostali srpski teniseri, kao i bivši fudbaler Marko Pantelić, automobilista Dušan Borković i odbojkaš Aleksandar Atanasijević, Đoković je jasno poručio da je čuo priče o obaveznoj vakcinaciji za tenisere kad se nastavi sa turnirima, ali i istakao da je on lično protiv toga.

"Evo ja sam prvi u neizvesnosti zbog putovanja. Ja nisam za vakcine lično i ne bih voleo da me neko obavezuje i primorava da se vakcinišem da bih putovao. Ja prvi. U neizvesnosti sam znači da li će to biti pravilo ili zakon šta će onda biti. Moram da odlučim da li ću da se podvrgnem ili ne. Imam svoj stav i razmišljanje i stojim pri njemu, da li će se to promeniti ne znam, ali to direktno utiče na moj posao i tenis. Na činjenicu da li ću da putujem ili neću", rekao je Novak.

Nije mnogo prošlo, a njegove riječi stigle su i do najuticajnijih svjetskih medija. Britanski "Dejli Mejl", posebno se bavi Đokovićevim riječima, a u naslovu teksta napominju da Đoković rizikuje da može da izgubi 1. mjesto "zbog svojih kontroverznih uvjerenja".

"Dejli Mejl" navodi da je sve veći pritisak da igrači budu vakcinisani kada se tenis bude nastavio, pod uslovom da se vakcina uopšte i napravi do tada.

Takođe, ističu i riječi Ameli Morezmo, bivše 1. teniserke svijeta, koja je po zvaršetku igračke karijere radila i kao trener Endija Mareja. Ona je poručila da tenis ne smije da se nastavi sve dok igrači ne budu vakcinisani.

U skladu sa ovim najavama i Novakovim riječima, Britanci zaključuju da bi on, ukoliko odbije vakcinu, zbog svojih stavova mogao da ostane bez 1. mesta na ATP listi kada se tenis bude vratio na program usljed pauze zbog korona virusa.

Podsjetimo, tenis je zbog pandemije korona virusa suspendovan bar do 13. jula. Prvi put poslije Drugog svjetskog rata otkazan je Vimbldon, dok je Rolan Garos pomjeren za kraj septembra, odmah poslije US Opena.

Međutim i to je pod znakom pitanja, a nedavno su se pojavile glasine da bi i US Open mogao da se otkaže, dok je upravo Đokovićev trener Goran Ivanišević nedavno rekao da vjeruje da do kraja godine neće biti tenisa, čak sumnja da je i Australijan open pod znakom pitanja.

