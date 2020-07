Britanski novinar: Dok Novak miri Balkan, Lipa anektira dijelove Srbije

Britanski sportski novinar Sem Strit reagovao je na objavu albanske pjevačice rođene u Engleskoj - Due Lipe.

Ona je na svojim društvenim mrežama objavila secesionističku fotografiju takozvane "velike Albanije" gdje su, osim Kosova i Metohije obuhvaćeni i dijelovi Sjeverne Makedonije, Grčke i Crne Gore.

"Autohtoni (pridjev) za starosjedioca jednog mjesta, izvornog, a ne poteklog od migranata ili kolonista", napisala je pjevačica koju samo na Instagramu prati skoro 50 miliona ljudi.

While people like Novak Djokovic try to unite the Balkan region and get nothing but criticism for it, Dua Lipa sits in London and does this. https://t.co/mQpiU6jivQ — Sam Street (@samstreetwrites) July 19, 2020

Dok su jedni stali u njenu odbranu, drugima je jasno ova ideja proizvela i negativne reakcije zbog iskrivljavanja istorije i praktično poziva na novi terorizam.

"Dok ljudi kao Novak Đoković pokušavaju da ujedine Balkan i ne dobijaju za to ništa osim kritika, Dua Lipa sjedi u Londonu i uradi ovo", napisao je Strit u odgovoru Lipi. Ubrzo je konkretizovao i pojasnio zbog čega je pjevačicin post sporan.

While people like Novak Djokovic try to unite the Balkan region and get nothing but criticism for it, Dua Lipa sits in London and does this. https://t.co/mQpiU6jivQ — Sam Street (@samstreetwrites) July 19, 2020

"Objava pokazuje takozvanu Albaniju koja prisvaja dijelove Srbije, Grčke, Sjeverne Makedonije i Crne Gore. Onda naziva ove nacije migrantima ili kolonistima, što je prilično ironično za Albanku rođenu u Vestminsteru", naveo je Strit.

Podsjećamo, Dua Lipa je rođena 1995. godine u Velikoj Britaniji, a njeni roditelji Dukađin i Anesa su iz Prištine i napustili su ovaj grad 1992. godine.