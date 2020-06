Brnabić: Ostavite Novaka na miru, ja sam kriva

Ana Brnabić, premijerka Srbije stala je na stranu najboljeg tenisera svijeta Novaka Đokovića i odlučila da preuzme dio krivice.

"Želim da mu pružim punu podršku, svaka mu čast. Želeo je da uradi nešto dobro za sve nas, ne samo u Srbiji nego i u regionu. Želeo je da pomogne, da skupi novac i svaka mu čast na tome. Ako bi mogli da prebace tu krivicu na mene, a da njega ostave na miru to bih najviše na svetu volela. Eto, to je naša krivica, mi smo popustili mere, on je slušao preporuke i evo ja sam kriva. Ostavite čoveka na miru, moja je odgovornost eto. Meni je to prehumana namera, svaka mu čast i sva podrška", rekla je ona u gostovanju na televiziji " Pink".

Ispostavilo se da je Grigor Dimitrov igrao mečeve pozitivan na korona virus, a onda su testiranja pokazala iste rezultate kod Novaka i Jelene Đoković, Gorana Ivaniševića i drugih.

Zbog toga je turnir u Zadru otkazan neposredno pred finalni susret, a otkazani su i svi kasniji događaji.

Od tog trenutka kreće prava medijska hajka na srpskoh asa, a među najglasnijima su britanski mediji.