Brutalan odgovor Đokovića na kritike

Želim da kažem svoje mišljenje, a ne da nekoga teram da živi kao ja, kaže prvi teniser svijeta Novak Đoković (33). On ističe da su ga pogodile optužbe da promoviše kvazinaučnike i širi netačne informacije koje mogu da ugroze zdravlje ljudi.

Najbolji srpski sportista svih vremena privlačio je pažnju tokom karantina usljed epidemije virusa korona razgovorima na društvenim mrežama, a prije svega kontroverznim mišljenjima.

Novak je, između ostalog, rekao da nije za obaveznu vakcinaciju protiv virusa korona. Takođe je jednom prilikom rekao da "poznaje ljude koji su pomoću moći molitve uspijevali i najotrovniju hranu i najzagađeniju vodu da pretvore u ljekovitu". Zbog ovih riječi, Novaka su napali sa svih strana, a oglasio se čak i naš poznati epidemiolog Predrag Kon i poručio mu da ubuduće ne komentariše vakcinaciju.

Novak kaže da ne razumije zašto bi trebalo da mu se zabrani da daje mišljenje o nečemu što nije njegova struka.

Novak Đoković se u inostranstvu često susreće s tim da mnogo veći procenat ljubitelja tenisa više voli Rodžera Federera i Rafaela Nadala. Srpski teniser je ispričao nevjerovatnu anegdotu i otkrio da mu se to desilo i u njegovom rodnom Beogradu.

"Bio sam u šetnji sa decom i ženom na Savskom keju. Prišao mi je jedan čovek i rekao: 'Znaš li ti da sam ja jedini koji navija za Federera protiv tebe, a da je iz Srbije?' Rekao sam mu: 'Ako si jedini, to je super!' Baš mi je bilo drago da popričamo. Molio me je da mu ne zamerim. Očekuje se da kad si iz Srbije simpatišeš srpske igrače, ali da li to mora da bude obavezno? Ne mora", iskren je Novak.

"Pogađa me kada kažu da širim platformu za pseudonauku i netačne informacije i da to utiče na zdravlje ljudi. Neću ja nikome da kažem da mora da jede, pije i misli kao ja. Postoji usiljeni kodeks ponašanja za sportiste prema kojem mi ne smemo da govorimo ni o čemu van posla kojim se bavimo. Zašto ja ne bih mogao da iznesem svoje mišljenje", pita se Đoković.

Đoković je sebe uporedio i s američkim predsjednikom Donaldom Trampom.

"U privilegovanoj sam poziciji kao prvi teniser sveta da sve što kažem odjekuje kao da imam megafon. Sve što kažete na mrežama brzo otputuje. Tako i predsednik SAD Donald Tramp komunicira, to je normalno. I ja sam primenio mnoge savete od osoba koje znaju manje o tenisu od mene. Da nisam, možda bih time izgubio mogućnost da upijem signale koje mi je Bog poslao kroz tu osobu", jasan je Novak.

Kada je Novak Đoković u pitanju, kontroverzna tema je i njegova ishrana. Godinama ne jede meso niti bilo šta životinjskog porijekla, a nedavno je otkrio i da je na dijeti koja podrazumijeva 16 sati gladovanja tokom dana. Srpski teniser je ponovo objasnio da se ne izgladnjuje, ali i otkrio da je u čuvenom finalu Vimbldona prošle godine, kada je spasio dvije meč lopte protiv Rodžera Federera i na kraju osvojio trofej, izašao gladan na teren.

"Jedem u određeno vreme, a kad ne jedem, pijem tečnost. Ne uzmem četiri jajeta sa slaninom ujutro. Pred finale Vimbldona sam bio najviše na tečnosti i laganoj hrani. I maratonci trče dugo i za to vreme samo piju vodu, sve je moguće. Verujem u psihu i emocije", zaključuje Novak.

