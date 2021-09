Buduće zvijezde na banjalučkom čelendžeru: Prointer ponovo uz Srpska Open

Feliks Ože-Alijasim, kanadski teniser koji je na US Openu stigao do polufinala, dobro je upoznao i Banjaluku. On je samo jedno od poznatih imena iz svijeta tenisa koji je svojevremeno zaigrao na čelendžeru Srpska Open i tom činjenicom se organizatori turnira posebno ponose.

Privući prave sportiste koji će svojim kvalitetom osvojiti publiku i motivisati neke buduće, domaće tenisere, motiv je od kojeg godinama unazad ne odustaju ni sponzori, pa je zlatni pokrovitelj i ove godine kompanija Prointer ITSS.

Srpska Open, sa svojom dugom tradicijom, od velikog je značaja za Banjaluku i domaći sport i zbog toga nam je to sponzorstvo izuzeno važno, kažu u Prointeru.

"Uvijek nastojimo da podržimo što više sportskih manifestacija, jer smo svjesni koliki značaj sport ima u našem društvu i kakva je njegova uloga u obrazovanju i životu djece i mladih. Takođe, ne smijemo zaboraviti da je ovo jedan od najvećih regionalnih teniskih turnira i da vrhunske sportiste i rezultate svi treba da ispratimo i podržimo", poručuju iz Prointera.

Čelendžer koji se igra 19. put, iako zapravo slavi dvije decenije postojanja, ovog septembra je u novom ruhu - mečevi se, prvi put, igraju i u večernjim terminima i pod reflektorima, što je, kažu organizatori, privuklo veliki broj gledalaca.

"Većina mečeva igra se na centralnom terenu Nacionalnog teniskog centra i ovako, pod reflektorima, to je poseban ugođaj, ali i rijedak slučaj u regionu. Odličnim uslovima koji ispunjavaju standarde za masters turnire zadovoljni su i igrači i treneri, a publika je oduševljena atmosferom i zaista hrli, posebno na večernje termine koji počinju od 16, odnosno 17 časova", kaže Bojan Božić, PR turnira.

Podsjeća da će se baš u tom terminu u subotu igrati finale dubla, dok je finalni meč u singlu planiran za nedelju od 19 časova.

Naravno, koji god termin da odaberete, ulaz je besplatan. Besplatno uživanje organizatori nude i nakon što u nedjelju uveče saznamo pobjednika ovogodišnjeg čelendžera.

"Nakon završetka turnira očekuje nas koncert Aleksandre Radović, kojim želimo da obilježimo dvije decenije od prvog čelendžera u Banjaluci. Za svo to vrijeme, ugostili smo mnogo velikih imena i stare i nove publike, a pauzirali smo samo jednom - prošle godine kad nas je omela korona", kaže Božić.

Prvi nosilac turnira ove godine je Slovak Andrej Martin, 122. teniser svijeta, a nagradni fond je 44.820 evra. Organizatori napominju da se igra za 180 ETP bodova, što je rang plasmana u treće kolo gren slema, a to dovoljno govori o kvalitetu banjalučkog čelendžera.