Češka teniserka ne igra u 2024. i to iz najljepšeg razloga

Češka teniserka, Petra Kvitova propustiće cijelu takmičarsku 2024. godinu, ali na sreću, nije u pitanju nikakva povreda, već vrlo lijepa vijest koju je dvostruka šampionka Vimbldona podijelila sa javnošću.

Trenuto 17. igračica na WTA listi čestitala je svojim pratiocima na društvenim mrežama Novu godinu i tom prilikom im saopštila da je u drugom stanju.

On the first day of 2024 I wanted to wish you a happy new year and share the exciting news that Jiri and I will be welcoming a baby into our family this summer! pic.twitter.com/JwUi2Lcose