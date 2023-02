Cicipas: Đoković me inspiriše, on mi je uzor

​Grčki teniser Stefanos Cicipas objasnio kako je Novak Đoković primjer kako se treba ponašati i raditi.

Prošlo je osam dana od trenutka kada je Novak Đoković osvojio svoj deseti Australijan open i ujedno svoju 22. Gren slem titulu.

"U posljednjih nekoliko godina mislili smo da je Đoković došao do najvišeg mogućeg nivoa u tenisu, a on svake godine pokazuje da je još bolji nego što je bio. To me inspiriše, on mi je uzor", rekao je 25-godišnji Grk.

Cicipas je otkrio da je njegova najveća mana, što na svakom turniru misli da može daleko da dogura.

"To pretjerano samopouzdanje ne vodi nikuda. Naravno da je samopouzdanje potrebno da bi se dobro igralo, ali kada se pretjera, može da bude opasno. Treba ostati na zemlji, raditi vrijedno i dodavati stvari u svoj arsenal. Znam koliko mogu, već sam to dokazao", zaključio je Cicipas.