Cicipas: Dugo sam čekao na ovakve pobjede

Stefanos Cicipas će po treći put u nedjelju igrati za titulu na Mastersu u Monte Karlu.

On je u polufinalu bio bolji od Janika Sinera, 6:4, 3:6, 6:4 poslije dva sata i 39 minuta gre.

Time je nanjeo drugi poraz Italijanu od početka sezone, a u finalu se sastaje sa boljim iz duela Kaspera Ruda i Novaka Đokovića.

Po završetku susreta, Cicipas je bio vidno zadovoljan velikom pobjedom, iako mu je znatno pomoglo to što je Siner imao problema sa povredom u setu odluke.

"Tenis na najvišem nivou. Uspjeo sam da nadigram Janika koji je uvijek težak protivnik. To se vidjelo i tokom godine, toliko je konstantan, vidjelo se i danas koliko je jak. Uspjeo sam da nađem način kada nije izgledalo da ću moći. Ponosan sam na to. Zadao mi je težak zadatak, ali sam srećan kako sam uspjeo da prebrodim sve te izazove koje mi je zadao", kaže Cicipas.

Grk je rekao i da se nada boljoj igri u nedjelju.

"Naravno da mi ovo mnogo znači. Ovakve pobjede, to je nešto što dugo čekam. Dolazim do tog nivoa ponovo, to mi donosi mnogo zadovoljstva. Želim da dobijam ovakve mečeve. Odličan dan za mene, nadam se da ću uspjeti da se dovoljno oporavim i u finalu odigram još jače", zaključio je grčki teniser.

