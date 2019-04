Cicipas: Moj otac je davno rekao Novaku da ću igrati protiv njega

Grčki teniser Stefanos Cicipas prisjetio se prvog susreta sa Novakom Đokovićem i ujedno pričao i o njegovim sposobnostima.

Cicipas je otkrio da je prvi put upoznao Novaka upravo na Mastersu u Monte Karlu, na kojem se obojica trenutno nalaze.

Novak i Stefanos su se susreli kada je Grk imao samo osam godina.

"Vidite ovu stazu pored terena za trening? Tu sam prvi put upoznao Novaka Đokovića. Bio sam dosta mlad, prvi put sam bio ovdje. Čak imam i sliku sa Đokovićem, kada sam imao osam godina. Moj otac mu je rekao da ćemo jednog dana igrati jedan protiv drugog", rekao je Cicipas.

Možda je tada bilo malo vjerovatno, ali se obistinilo. Cicipas ne samo da je odigrao meč protiv Đokovića, već ga je i pobijedio u Kanadi prošle godine.

"Tada je to bilo suludo, ali evo nas... Imam tu sliku negdje, kod kuće, moram da je pronađem. Što se tiče Novaka, on nema ograničenja u svojoj igri, a to smo vidjeli već dovoljno puta", dodaje Cicipas.

Cicipasa očekuje veoma naporan raspored, jer se prijavio na učestvovanje u Barseloni, Eštorilu, Madridu, Rimu i Rolan Garosu, pored Monte Karla.

"Poslije dosta vremena provedenih na betonu dugo nisam osjetio šljaku. To je vjerovatno bilo u julu prošle godine. Drugačija je podloga i izaziva drugačije razmišljanje. Postoji dosta stvari na koje moram da se naviknem", zaključio je Grk.

Cicipas nije uspio da izbori novi duel sa Đokovićem u Monte Karlu, pošto je izgubio meč osmine finala protiv Medvedeva, dok je srpski teniser prošao dalje pobjedom protiv Frica.

(B92)