Cicipas: Neopisiv osjećaj, najsrećniji sam čovjek na planeti

Grčki teniser Stefanos Cicipas rekao je "da je najsrećniji čovjek na planeti" poslije pobjede protiv Rodžera Federera.

Cicipas je eliminisao Federera sa Australijan opena pobjedom u osmini finala u četiri odigrana seta.

On je, odmah poslije pobjede, morao prvo da dođe do daha, da se presabere, a tek onda nešto da kaže Džonu Mekinrou koji ga je intervjuisao.

"Ne znam sa čime da uporedim ovaj osjećaj. Ja sam trenutno najsrećniji čovjek na planeti", rekao je uzbuđeni Cicipas, pa dodao:

"Rodžer je legenda našeg sporta i imam mnogo poštovanja za njega. Bilo je bajkovito igrati protiv njega na Rod Lejver areni. Još posloke i pobokediti... Jednostavno to ne mogu da opišem".

Grk je otkrio šta ga je držalo u meču i kako je uspio da smogne snage da sa Australijan opena izbaci svog idola.

"Bilo je bitno imati agresivni stav. Biti u trenutku, pogađati prvi servis i pritiskati ga od samog početka. Nisam gubio strpljenje. Ključ meča su bile spasene brejk lopte. Sve u svemu, pokazao sam veliki borbeni duh i odlučnost", jasan je Cicipas.

Grčki teniser u četvrtfinalu igra protiv Španca Roberta Bautiste Aguta.

Yes, you @StefTsitsipas! You're into the #AusOpen quarterfinals pic.twitter.com/n9FJwedn0O