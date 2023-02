Cicipas: Plakao sam poslije poraza od Đokovića

Stefanos Cicipas je dva puta imao priliku da igra u finalu grend slema, i oba puta je gubio.

Pobjednik je uvijek bio isti, Novak Đoković, koji ga je porazio u finalu Rolan Garosa 2021. i nedavno u Melburnu, na Australijan openu.

Cicipas je još jednom analizirao ta dva poraza i kako ih je različito doživio.

"Ono što je bila razlika između ta dva finala je da sam u Melburnu bio u stanju da odmah poslije ceremonije krenem dalje, bukvalno nekoliko minuta kasnije. Prethodni put je baš boljelo mnogo. Posebno kad se sjetim da sam bio tako blizu pobjede jer sam imao 2:0 u setovima. Kasnije, kada sam se prisjećao svega, boljelo je i plakao sam. Bio sam vrlo uznemiren", priznao je Cicipas.

On je rekao i zašto ga je sve tako boljelo u tom porazu na šljaci u Parizu.

"Bila je to prilika za mene da uradim nešto što nisam prije. Mislio sam na Stefanosa dječaka, osmogodišnjaka koji je gledao Rolan Garos i razmišljao kako bi bilo lijepo da igra tamo. Nisam čak mislio ni da pobijedim. Samo da igram tamo. I onda je došla ta prilika da osvojim taj prelijepi trofej. Mnogo sam mislio na svoj teniski klub, gdje smo počeli. Bili smo mala zajednica, jaki bliski. Bilo je to kao da sam krenuo od sela i stigao do velikoh hrama zlatnih prilika", dodao je Stefanos.

Grčki teniser je poručio da je sada naučio kako da podnese poraz.

"Sada ne vidim negativnost u svemu tome. Put je i dalje lijep i velik. Morate da nastavite da gradite i radite. Vjerujem u sudbinu. Na meni je samo da nastavim da radim svoj posao i nadograđujem se", zaključio je Cicipas.