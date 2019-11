Cicipas bolji od Zvereva za polufinale Londona

Grčki teniser Stefanos Cicipas prvi je polufinalista Završnog mastersa u Londonu, svog prvog u karijeri.

Cicipas je u drugom kolu grupe "Andre Agasi" ubjedljivo savladao aktuelnog šampiona Aleksandra Zvereva sa 6:3, 6:2 poslije samo 75 minuta igre, prenosi B92.

Dvojica najmlađih igrača u Top 10 (Zverev 22, Cicipas 21 godinu) igrali su u duelu najmlađih igrača na Završnom mastersu još od 2009. kada su se sastali Endi Mari (22) i Huan Martin del Potro (21).

Zverev je propustio prvu brejk šansu na meču, u petom gemu, da bi se potom na svoj servis na 15:30 i 3:4 odlučio na servis-volej na drugi servis koji je Cicipas vratio nisko i stigao do brejka koji je potvrdio za 6:3.

To je poremetilo Zvereva koji gubi opet servis već na startu drugog seta, da bi nakon dva skoro savršena servis-gema Cicipas napravio još jedan i prelomio meč.

Drugi polufinalista iz ove grupe biće odlučen nakon mečeva trećeg kola u kojema će igrati Cicipas – Rafael Nadal i Zverev – Danil Medvedev.

Zverev i Nadal imaju po jednu pobjedu, Njemac je savladao Španca 2:0 u prvom kolu, pa ima set količnik 2:2, dok je "Bik sa Maljorke" poslije preokreta protiv Medvedeva na 2:3.

Loving the London life @StefTsitsipas beats Zverev to record his second win from two matches at his maiden #NittoATPFinals! pic.twitter.com/rDTJjwpBnz